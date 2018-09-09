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مصرع 19شخصاً بتحطم طائرة ركاب بجنوب السودان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:40 - 09 سبتمبر 2018
تحطم طائرة عسكرية تحطم طائرة عسكرية
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 أعلن مصدر مسؤول في جنوب السودان مصرع 19 شخصا ونجاة 3 في تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان.

وأكد وزير الزراعة والغابات بولاية البحيرات الغربية بجنوب السودان، سبت أجوك، مصرع 19 راكبا، ونجاة 3 آخرين، كانوا على متن طائرة ركاب تابعة لشركة خاصة، في مدينة يرول مركز ولاية البحيرات الشرقية، وسط البلاد.

وقال أجوك، اليوم الأحد 9 أيلول/ سبتمبر، "سقطت طائرة ركاب خاصة تابعة لشركة ساوث واستون، بمدينة يرول، عاصمة ولاية البحيرات الشرقية وعلى متنها 22 راكبا"، موضحا "نجا 3 ركاب، بينهم طفلة ورجل مسن، وقائد الطائرة وهو في حالة خطرة".

وأضاف أجوك "من بين الضحايا ضابط في الجيش الحكومي برتبة مقدم، ومطران أسقفية مدينة يرول"، متابعا "الطائرة أقلعت من مطار جوبا وكانت في طريقها لمطار يرول الذي يبعد 40 دقيقة، قبل أن تسقط في إحدى البحيرات بالمدينة".

واستبعد المسؤول بجنوب السودان أن يكون سقوط الطائرة بفعل فاعل، قائلا "صباح اليوم كانت الرؤية غير واضحة في أجواء ولاية البحيرات الشرقية، بسبب وجود ضباب كثيف، ويمكن أن يكون الحادث بسبب عطل فني بالطائرة"، موضحا "ذات الطائرة، كانت قد تعطلت أجنحتها الأسبوع الماضي، بمطار مدينة بور وتم إصلاحها".

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