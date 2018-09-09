برنامج UNDP ينفي صحة إعلان التوظيف الأخير

نفى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صدور إعلان توظيف صادر باسمه بتاريخ السبت 8/9/2018، مؤكدًا أنه لم يصدر عن البرنامج أية إعلانات توظيف في ذلك التاريخ.

وبين البرنامج في تصريح له، بعدما أصدرت مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل، إعلانًا بعنوان "UNDP تعلن عن بدء استقبال طلبات التسجيل لمشروع تشغيل من أجل التنمية في قطاع غزة"، من خلال رابط غير مباشر وبعيد عن الموقع الرسمي للـUNDP.

وأوضح البرنامج أنه في حال تم فتح الباب لاستقبال طلبات التسجيل، فسيكون ذلك عن طريق قنوات الـUNDP الرسمية، أو من خلال صفحة البرنامج على مواقع فيسبوك وتويتر، أو من خلال شركاء البرنامج في وزارة العمل والجهات الأخرى.

وأضاف أن إعلانات البرنامج ستحتوي على التفاصيل الكاملة والواضحة، مؤكدًا أن البرنامج يعمل بشكل مستمر لحشد المصادر لدعم مشاريع خلق فرص العمل والحد من البطالة في قطاع غزة، إذ يتم الإعلان بشكل دائم عن مشاريعنا من خلال الأخبار المحلية الموثوقة، والشركاء الموثوقين.