الأوقاف تفتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة

أعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم عن فتح باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة اعتبارًا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

ودعا وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، في بيان صحفي، جميع الشركات الراغبة بالاستمرار في عملها إلى البدء بتجديد تأهلها للعمل في مجال الحج والعمرة لهذا الموسم وفق الشروط والمتطلبات التي وضعتها الوزارة.

وأكد ادعيس أن وزارته فتحت باب تجديد تأهيل شركات الحج والعمرة التي عملت وتم تأهيلها منذ موسم 2016 مبكرًا، ليتسنى ترتيب جميع إجراءات سفر المعتمرين بنجاح، وبما يضمن تنفيذ جميع التعليمات المنظمة لموسم الحج والعمرة.

وأضاف "سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات أولًا بأول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي وضعتها الوزارة".

وحذر الوزير ادعيس "من الوقوع في المخالفات حرصًا على حقوق المعتمرين وراحة الحجاج".

بدوره، قال وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب "إن الإدارة العامة للحج والعمرة تتابع عمل شركات الحج والعمرة من خلال طواقم الوزارة وتدعو كافة المواطنين الراغبين بأداء العمرة إلى التعامل فقط مع الشركات المؤهلة والمرخصة من قبل وزارة الأوقاف".

وأشار إلى ضرورة توقيع الحاج عقدًا مع الشركة التي يسجل لديها حفاظًا على حقوقه في الحصول على الخدمة المطلوبة والمتفق عليها.