الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للإهانة والتنكيل في سجون الاحتلال

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عددا من الأسيرات الفلسطينيات تعرضن لمعاملة قاسية وهمجية خلال استجوابهن في كل من مركز توقيف “بتاح تكفا” ومركز توقيف “المسكوبية، حيث تم زجهن داخل زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأكدت الهيئة في تقريرها الأسبوعي، الصادر اليوم الأحد، أن الأسيرات خضعن لجلسات تحقيق قاسية تخللها صراخ وتهديد وشتم بأقذر الألفاظ النابية والمسبات لإجبارهن على الاعتراف بالتهم الموجه ضدهن.

نقلت هيئة شؤون الأسرى في تقريرها، عدد من شكاوي عديدة أدلت بها أسيرات يقبعن في معتقل “الدامون” الإسرائيلي (24 معتقلة)، يوضحن من خلالها الممارسات والانتهاكات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحقهن، خاصة خلال التحقيق معهن في مراكز التوقيف الإسرائيلية.

وأوضحت أن الاسيرات يتعرض لمعاملة سيئة خلال نقلهن إلى جلسات المحاكم، اذ تتعمد قوات الاحتلال جعلهن ينتظرن ساعات طويلة داخل غرف وأماكن قذرة مليئة بالحشرات والقوارض بالقرب من حاجز "الجلمة"، قبل أن يتم نقلهن إلى المحاكم العسكرية.

ويشار الى ان عدد الاسرى الفلسطنيين في سجون الاحتلال بلغ ما يقارب 6500، من بينهم 63 معتقلة موزعات على عدد من السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بالإضافة لوجود 350 طفل داخل الاعتقال وحوالي 1000 معتقل يعانون من امراض صعبة وخطيرة.