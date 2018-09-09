قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال يستبعد التوصل إلى تهدئة

استبعد قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، اليوم الأحد، التوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأكد على أن إعادة احتلال قطاع غزة لن يحسن الوضع الأمني لـ"إسرائيل".

وبيت هليفي بأن "إسرائيل تسعى لتحسين الوضع في غزة بدون منح حماس القوة التي تريدها".

وأعرب عن تأييده لأي خطوات من شأنها تحسين حياة السكان بغزة ونقل الاحتياجات لهم دون تقوية "حماس"، مشيرا إلى أنه يؤيد بما في ذلك بناء ميناء.

ولفت إلى أن الوضع على جبهة غزة سيستمر لفترة طويلة متوترا وربما لعقد آخر من الزمن. وقال: "يجب أن لا نخدع أنفسنا، هناك مكان يعج بالإرهاب وبناء القدرات العسكرية".