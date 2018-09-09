100 ألف "إسرائيلي" سيمر عبر سيناء خلال عطلة الأعياد اليهودية

قالت صحيفة عبرية الأحد، إنه من المتوقع خلال عطلة رأس السنة اليهودية أن يدخل سيناء نحو 30 ألف شخص ونحو 2500 سيارة عبر ممر معبر طابا الرابط بين مصر و"إسرائيل".

فيما تقدر هيئة مطارات "إسرائيل"-وفق صحيفة "معاريف"-أن أكثر من 100 ألف مسافر إسرائيلي سيمر عبر سيناء خلال عطلة الأعياد اليهودية.

ومنذ بداية العام، زادت حركة المسافرين الإسرائيليين الذين يعبرون المعبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى نحو 74٪، وفق الصحيفة.

وفي السياق، فإن السلطات المصرية تفتح معبر رفح الواصل مع قطاع غزة في الآونة الأخيرة بشكل شبه يومي؛ إلا أن عدد المسافرين يتراوح يوميًا ما بين 200 و400 مسافر ويغلق يومي الجمعة والسبت، فيما ينتظر الآلاف من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة، وفق وزارة الداخلية بغزة.

يأتي ذلك في وقت فرضت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملًا على الضفة الغربية المحتلة وأغلقت المعابر في قطاع غزة.

وأعلنت سلطات الاحتلال إغلاق الضفة الغربية من منتصف ليل السبت-الأحد (٨/٩/٢٠١٨) وحتى منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (١١/٩/٢٠١٨)، فيما يسمى عيد "رأس السنة اليهودية".

كما أعلنت أنها ستفرض الإغلاق من منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء (١٧/٩/٢٠١٨) وسيتم رفعه في منتصف ليل الأربعاء-الخميس (١٩/٩/٢٠١٨) بمناسبة حلول ما يسمى "يوم الغفران".

كما ستفرض سلطات الاحتلال بمناسبة حلول ما يسمى "عيد العرش" الاغلاق من منتصف ليل السبت-الأحد (٢٢/٩/٢٠١٨) وحتى يوم الاثنين الأول من أكتوبر-تشرين الأول ٢٠١٨.