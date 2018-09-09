الميزان: قوات الاحتلال تتعمد استهداف المشاركين بمسيرات العودة

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في استهداف المشاركين بمسيرات العودة على الحدود الشرقية لغزة وإيقاع الأذى في صفوف المدنيين.

وذكر المركز في بيان صحفي أن حصيلة ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية في غزة منذ بدء مسيرات العودة نهاية مارس الماضي بلغت 182 شهيداً من بينهم 132 قتلوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم 24 طفلاً، و3 من ذوي الإعاقة، و3 مسعفين، وصحافيين، وسيدة.

كما أصيب 9371 مواطنًا من بينهم 1729 طفلاً، و410 سيدة، و107 مسعفاً، و86 صحافي، ومن بينهم 5310 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 871 طفلاً، و112 سيدة.

وطالب بتحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، والعمل على إنهاء الحصار، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.