حُكمين بالإعدام على قاتلين بغزة

أصدرت محكمتان منفصلتان في قطاع غزة صباح الأحد، حكمين بالإعدام والمؤبد على مدانين بجريمتي قتل في غزة خان يونس.

ففي مدينة غزة، أصدرت محكمة النقض حكمًا بتأييد محكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود خليل العالول، بتهم القتل قصدًا، والخطف بقصد القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة، والاتجار بالأسلحة بدون ترخيص، وذلك خلافًا لمواد القانون.

وكانت محكمة الاستئناف أيّدت حكم محكمة بداية دير البلح والقاضي بإدانة المتهم "بالقتل قصدًا"، وتأييد حكم الإعدام بحقه.

وأكد رئيس هيئة النقض المستشار محمد الدريوي في بيان وصل وكالة "صفا"، أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائيًا حسب الأصول.

وفي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حكمت محكمة بداية خانيونس بالإعدام شنقًا على المدان (م.ز)، وبالمؤبد على كلٍ من (ت.س) و (م.و) على خلفية جريمة قتل الصرّاف أمين شراب عام 2013.