الفصائل تدعو الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحدي قرار ترامب

أكدت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، أن التحديات التي تواجه شعبنا تتطلب تحقيق الوحدة والشراكة للشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية

ودعت اللجنة في بيان صحفي، اليوم الأحد، وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، الدول العربية إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني، مطالبةً وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غداً باتخاذ الخطوات العاجلة لتوفير مظلة مالية لتعويض النقص في تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وكافة التقليصات التي فرضتها الإدارة الامريكية في مدينة القدس بوقف أموال المساعدات الصحية هناك.

وحملت اللجنة الإدارة الأمريكية مسئولية ما قد يترتب على قراراتها الجائرة من آثار كارثية على الواقع المعيشي لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأيضاً المرضى الفلسطينيين بعد تقليص دعم مستشفيات القدس، داعيةً دول العالم الحر إلى تحمل مسئولياتها لمواجهة القرارات الظالمة.

وثمنت اللجنة في بيانها قرار البارغواي القاضي بعدم نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة للشعب الفلسطيني، داعيةً كل دول العالم إلى عدم الرضوخ للقرار الأمريكي المخالف للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى مواجهة الاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى المبارك، والمشاركة في كافة الفعاليات الوطنية في الضفة والقطاع وزيادة زخم مسيرات العودة ومواجهة الحواجز الاحتلالية وسياسة هدم المنازل في القدس والضفة الفلسطينية.