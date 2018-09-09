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انطلاق التظاهرة البحرية السابعة أقصى شمال قطاع غزة غداً

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:55 - 09 سبتمبر 2018
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أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن انطلاق التظاهرة البحرية السابعة يوم غدٍ الاثنين باتجاه أقصى شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، إنها أقامت مخيم قرب موقع "زكيم" شمال قطاع غزة في أقصى نقطة باتجاه الشمال الغربي وهي مطلة مباشرة على مغتصبات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت أن هذه رسالة واضحة أن مسيرات العودة وكسر الحصار ستتواصل ولن تتوقف حتى تحقق أهدافها، مشيرةً أن "لدى شعبنا الكثير من الإبداعات لتطوير أدوات مقاومة الاحتلال بكل الوسائل".

وأضافت: "شعبنا لن يقبل بأقل من رفع كامل للحصار عن غزة وهذا مطلب انساني قبل أي شيء، وما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الحروب الثلاثة لن يحققه اليوم من خلال تشديد الخناق وتجفيف المنابع لأن هذا الضغط الذي وصل اليوم ذروته سينفجر حتماً في وجه الاحتلال الصهيوني بالضرورة".

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