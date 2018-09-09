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النقض بغزة تؤيد حكم الإعدام على قاتل العالول

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:20 - 09 سبتمبر 2018
تخابر - اعدام - عميل تخابر - اعدام - عميل
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أصدرت محكمة النقض بغزة اليوم الأحد، حكمها المؤيد لمحكمة الاستئناف والقاضي بحكم الإعدام على قاتل المجني عليه محمود خليل العالول.

وذكرت المحكمة، أن القاتل متهم بالقتل قصداً والخطف بقصد القتل، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة والاتجار بالأسلحة بدون ترخيص وذلك خلافاً لمواد القانون.

 وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم محكمة بداية دير البلح والقاضي بإدانة المتهم “بالقتل قصداً”، وتأييد حكم الإعدام بحقه.

 وأكد رئيس هيئة النقض المستشار محمد الدريوي أنه بصدور الحكم في الطعن المشار إليه أعلاه يكون الحكم سالف الذكر نهائياً حسب الأصول.

 

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