قائد المنطقة الجنوبية : "اؤيد بناء ميناء بحري لغزة " بشرط!

قال قائد المنطقة الجنوبية في قيادة الجيش "الإسرائيلي" الجنرال هرتسي هليفي خلال مقابلة اذاعية "لن يتحقق الهدوء الكامل لمغلف غزة خلال العشر سنوات المقبلة.

وبين هليفي " نحن نواجه قطاع غزة فالفصائل في غزة تبني قوتها وقدرتها ،ولكن تلك الفصائل ستحاول من حين لآخر الاحتكاك بنا .

واضاف هليفي قائلا " انا لا اعلم كيف سيحسن احتلالنا لقطاع غزة الوضع الامني فإن تطلب منا الامر احتلال القطاع فنحن نعرف كيف نفعل ذلك ، ولكنني اعتقد بأن احتلال قطاع غزة ليس الاهم .

واعرب هليفي عن تأييده لبناء ميناء بحري لقطاع غزة " انا اؤيد بناء الميناء لتحسين الوضع في قطاع غزة ولكن بشرط الا تتعاظم قوة حماس ويبقى عدم توفر امن لمغلف غزة فأنا اؤيد بناء ميناء لغزه فقط لإدخال احتياجات سكان القطاع والبضائع .