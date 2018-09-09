"إسرائيل" منزعجة: حماس تبني مخيماً للمتظاهرين قبالة شاطئ "زيكيم"

قالت الإذاعة العبرية، إن حركة حماس في قطاع غزة، أقامت مخيماً آخر هو السادس من حيث العدد، على الحدود مع "إسرائيل".

وذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الأحد، أن المخيم الجديد سيضاف إلى خمسة مخيمات أقيمت بالقرب من السياج منذ 30 آذار/ مارس الماضي. مبينة أنه طلب من الجمهور الفلسطيني الاحتشاد فيه كل يوم اثنين من كل أسبوع.

وأشارت إلى أن سيتم بناء المخيم الجديد لأول مرة على ساحل غزة في شمال القطاع، وليس بعيدًا عن شاطئ "زيكيم"، لافتة إلى أنه تم بناء جميع المخيمات الخمس الأخرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في غزة أن الهدف من بناء المخيم الجديد هو زيادة الضغط على "إسرائيل"، بالإضافة إلى ذلك، تخطط حماس لإطلاق التظاهرة البحرية السابعة من ميناء غزة نحو الحدود الشمالية يوم الإثنين القادم.

وكانت مصادر أمنية إسرائيلية، أعربت قبيل أيام عن تخوفها من تصاعد المواجهات على حدود قطاع غزة، في ظل عدم إحراز أي تقدم في محادثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية وأممية.

ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية، بأن تقوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بتصعيد المواجهات، على طول الحدود بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وادعت هذه المصادر، أن "حماس" وجّهت عناصرها المنتشرين على طول الحدود، بإخلاء مواقعهم والابتعاد عنها بضع عشرات من الأمتار، وعدم تفتيش السيارات التي تُقل المتظاهرين باتجاه الحدود.

وبدأ الفلسطينيون نهاية آذار الماضي، حركة احتجاجية أطلقوا عليها "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض" الـ 42 مطالبين بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

واستخدم الشبان خلال هذه المسيرات العديد من وسائل المقاومة منها رشق الحجارة، أو الزجاجات الحارقة، وإطلاق طائرات وبالونات محمّلة بمواد مشتعلة، وصلت لمستوطنات غلاف غزة، وتسببت في خسائر كبيرة جدًا للاحتلال.