ادعيس يندد باقتحام وزير "إسرائيلي" ومتطرفين للأقصى

ندد وزير الأوقاف والشؤون يوسف ادعيس الدينية باقتحام وزير الزراعة الإسرائيلي "أوري أرئيل" برفقة العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، عشية ما يسمى "عيد رأس السنة العبرية"وسط حراسة مشددة و انتشار مكثف لقوات الاحتلال الخاصة.

وقال ادعيس في تصريح له اليوم الأحد، بأن:" تجديد هذه الاقتحامات، هو تصعيد خطير ومساس بمشاعر ملايين المسلمين ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم أجمع، مؤكداً بأنها تأتي في سياق التصعيد اليومي في الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك".

وحذر ادعيس من هذه الزيارات التي تدفع بالمنطقة إلى مزيد من التصعيد على المستويات كافة؛ سياسية، دينية، الأمر الذي سيجر المنطقة بأسرها إلى حالة من الغضب الديني، والوطني.

وطالب ادعيس المجتمع الدولي بشكل عام والمؤسسات ذات العلاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها اليونسكو بوضع قراراتها موضع التنفيذ لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.