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كوريا الشمالية تحتفل بعيدها دون صواريخ

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:30 - 09 سبتمبر 2018
كوريا الشمالية كوريا الشمالية
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غابت الصواريخ العابرة للقارات عن العرض العسكري الذي نظمته كوريا الشمالي الأحد في الذكرى الـ70 لتأسيسها كما جرت العادة، وذلك بعد تعهد أعلنته بيونغ يانغ سابقا بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.


وشارك الكوريون في حفل ظهر فيه عشرات الآلاف من الجنود والدبابات والآليات العسكرية وهم يمرون أمام منصة استعراض لتحية الرئيس كيم جونغ أون، دون أن تظهر الصواريخ طويل المدى واكفي بعرض صواريخ قصيرة المدى.


وعلى عكس السنوات السابقة لم تظهر في العرض صواريخ عابرة للقارات، لم تجر اختبارات نووية بهذه المناسبة كما جرت العادة في العامين الأخيرين.

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