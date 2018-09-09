اعتقال 3 شبان وتسليم بلاغ استدعاء لأسير محرر من الخليل

اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد، الشاب امل زياد ابو غراب (21 عاما) من منزله في بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة.

كما داهم الاحتلال منزل الأسير المحرر محمد يوسف برقان، في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وسلمه بلاغاً لمراجعة مخابراتها.

وجرى الليلة الفائتة اعتقال المواطن صايل ماجد ابو جرار وشقيقه عز الدين ابو جرار، من قرية مرج نعجة شمال اريحا .

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، كما اطلق الاحتلال قنابل مضيئة في سماء مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن حاتم ابو احمد في بلدة مادما جنوب نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الباحث الحقوقي والأسير المحرر أيمن أمين ناصر من منزله في قرية صفّا غرب رام الله.