مصر تسحق النيجر بسداسية نظيفة

افتتح منتخب مصر مشواره مع مدربه الجديد المكسيكي خافيير أجيري بفوز عريض على حساب ضيفه النيجر بستة أهداف دون رد مساء السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام العام المقبل في الكاميرون.

وسجل أهداف منتخب مصر مروان محسن، وأيمن أشرف، ومحمد صلاح "هدفان"، وصلاح محسن، ومحمد النني في الدقائق 13، و20، و29، و74، و87، و92، وأهدر محمد صلاح ركلتي جزاء تصدى لهما الحارس داودا كاسالي نجم النيجر الوحيد في هذه المباراة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليتقدم للمركز الثاني خلف تونس المتصدرة بنفس الرصيد قبل مواجهته ضد سوازيلاند، بينما يحتل النيجر المركز الأخير بنقطة واحدة.

وقدم منتخب مصر عرضاً طيباً في المجمل وظهر بصورة مختلفة عما كان يقدمه مع المدرب السابق الأرجنتيني هيكتور كوبر بأسلوبه الدفاعي، وأظهر أجيري وجه هجومي لمنتخب "الفراعنة" وحقق فوزاً كبيراً ومستحقاً.