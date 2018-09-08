مؤسس "علي بابا" يقرر التخلي عن إمبراطوريته لهذا السبب

يعتزم الملياردير جاك ما، أحد أغنى الرجال في الصين، ترك منصبه كرئيس تنفيذي لإمبراطورية التجارة الإلكترونية "علي بابا".

ووفقا لصحيفة "الغادريان"، سيبقى جاك ما عضوا في مجلس إدارة الشركة إلا أنه سيركز على الأعمال الخيرية في مجال التعليم.

وتقدر قيمة الشركة بأكثر من 400 مليار دولار، وتقدم خدمات البيع عبر الإنترنت وإنتاج الأفلام.

وقال جاك ما المدرس السابق للغة الانجليزية: "لن يكون نهاية مرحلة، ولكن بداية مرحلة جديدة. أنا أحب التعليم. وقريبا، سأعود إلى التدريس".

وتبلغ الثروة الشخصية لجاك ما 40 مليار دولار، ليعد ثالث أغنى شخص في الصين، وفقا لقائمة فوربس لأغنياء الصين عام 2017.

وبدأ جاك ما عمله المهني كمدرس للغة الإنجليزية في جامعة هانغتشو الصينية، الواقعة في مقاطعة تشنجيانغ الشرقية، وأنشأ شركة علي بابا من داخل شقته في هانغتشو مع مجموعة من الأصدقاء.