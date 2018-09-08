ريال مدريد على شفا كارثة

بات نادي ريال مدريد الإسباني على شفا كارثة، بعد أن فشل رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، في الاتفاق حتى الآن مع رعاة لإستاد سانتياغو بيرنابيو، الذي يحتاج لأعمال تجديد بمبلغ يتراوح بين 400 و500 مليون يورو.

ولم يتمكن بيريز من الحصول على صفقة رعاية، مثلما فعلت أندية بايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي، لذلك فإن أعمال تجديد ملعب الملكي قد تضع الريال تحت وطأة دين ضخم وتقدر قيمته 574 مليون يورو وليس 400 مليون يورو، كما ذكر بيريز من قبل، وذلك في حالة موافقة مجلس إدارة النادي على استدانة المبلغ، من أجل تجديد الملعب ووضع سقف له.

وسيعقد بيريز اجتماعا مع المساهمين في النادي للاستفتاء في الحصول على قرض ورهن النادي يوم 23 سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وأصدر ريال مدريد بيانا، مساء الخميس، جاء فيه أن الإدارة تسعى للحصول على موافقة أعضاء مجلس الإدارة، من أجل عقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للنادي.

وتشير لوائح ريال مدريد إلى أن طلب الاستدانة لابد وأن يوافق عليه أكثر من ثلثي الأعضاء حاملي الأسهم، حاضري الاجتماع الاستثنائي، نظرا لكم المخاطر التي ستعرقل مستقبل النادي.

يذكر أن النادي الملكي فشل في عقد أي صفقة كبيرة منذ رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي، واكتفى بصفقات للاعبين مغمورين عد انتقال كورتوا من تشلسي.