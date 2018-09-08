ماجد فرج يغادر الولايات المتحدة بعد إجراء عملية جراحية

ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية، أن رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، غادر الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بعد إجراء عملية جراحية في ركبته.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكر عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، أن وفدا من فتح سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة، خلال أسبوع.

وقال عبد الله إن الوفد سيركز على ملفين مهمين، أولهما مواصلة العمل على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، والآخر البحث في علاقة تنسيق استراتيجي بين مصر وفتح، واستكمال المشاورات السابقة بالملفات كافة.

وأضاف أن الوفد سيضم مسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومركزية حركة فتح عزام الأحمد، ومفوض العلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، ووزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامّة، اللواء ماجد فرج.