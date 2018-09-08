عشراوي: إنهاء معاناة شعبنا من مسؤولية المجتمع الدولي

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي إن إقامة دولة "إسرائيل" على أرض فلسطين هو سبب المعاناة والحرمان التي يعيشها أبناء شعبنا، وبالتالي هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي بما فيه أميركا لإنهاء هذه المعاناة.

وأكدت عشراوي، في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم السبت، أن إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة السيادة على أرضه ومقدراته هو الحل الجذري لهذه المأساة.

وأدانت إقدام الإدارة الأميركية على قطع المساعدات التي تقدمها للمستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، وقالت "إن هذه الاجراءات اللاإنسانية تأتي في إطار سلسلة العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الشعب والقيادة الفلسطينية للضغط عليهم وإلزامهم للخضوع للإملاءات والصفقات الأميركية-الإسرائيلية المشبوهة، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وشددت عشراوي على أن هذه الهجمة الأميركية التي تطال المؤسسات الخدماتية الإنسانية والمؤسسات الدولية بما فيها "الأونروا"، تأتي في سياق الغطاء الأميركي المالي والسياسي والعسكري التي تمنحه لدولة الاحتلال، وخدمة لمصالح إسرائيل وسياستها القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري وتهديد حياة أبناء شعبنا، بمن فيهم المرضى والعاملون في القطاعين الصحي والخدماتي.