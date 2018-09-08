وزير خارجية ساحل العاج : الشعب الفلسطيني تعرص لاسوأ أنواع القهر والتشرد

اطلع قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم السبت، أمين عام الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية ساحل العاج الأسبق إيسي أمارا، والسفراء العرب لدى ساحل العاج على آخر التطورات، فيما يتعلق بالقضة الفلسطينية.

وبحث الهباش خلال لقائه بأمارا في مدينة أبيدجان تطورات القضية الفلسطينية والجهود التي تبذلها القيادة بالشراكة مع كافة الأصدقاء والمناصرين لحقوق شعبنا، ونيل حريته عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتطبيق كافة قرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص .

وأكد الهباش ان أمارا يعد أحد أهم الرموز الافريقية والدولية المناصرة لقضية شعبنا الفلسطيني وله بصمة ناصعة في تثبيت الحق الفلسطيني في المحافل الدولية من خلال المناصب المهمة التي شغلها، خاصة فترة تسلمه الأمانة العامة للاتحاد الأفريقي ودوره البارز في الساحة الدولية وأروقة الأمم المتحدة في مساندة الدبلوماسية الفلسطينية.

من جانبه، اكد ايسي أمارا ان لحظة تكريمه من قبل رئيس السلطة محمود عباس هي من أسعد اللحظات التي مرت عليه، معربا عن أمله بأن يحصل الشعب الفلسطيني على حريته وأن يرفع عنه الظلم الواقع عليه منذ حوالي مائة عام تعرض خلالها لأسوأ أنواع البطش والقهر والتشرد واللجوء في بلدان العالم.

واضاف: ان زيارته الأخيرة لفلسطين تركت لديه انطباعا بحب الشعب الفلسطيني للحياة وممارسة كافة حقوقه التي كفلتها الشرائع الدولية وقوانين حقوق الإنسان، وإصرارا على نيل هذه الحقوق وعدم استسلامه للواقع الذي لا بد وأن يتغير بزوال الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

من جانب آخر عقد الهباش لقاء موسعا مع السفراء العرب المعتمدين لدى دولة ساحل العاج، ووضعهم بصورة الأوضاع على الساحة الفلسطينية والتطورات الميدانية، خاصة في مدينة القدس جراء استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على المدينة، وعلى وجه الخصوص الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة بالإضافة الى الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل.

وأكد الهباش للسفراء العرب عزم القيادة الفلسطينية وبمساندة ودعم كامل من الأشقاء العرب وكافة أحرار العالم للمضي قدما في رفض الطروحات الاميركية المشبوهة بخصوص القضية الفلسطينية عبر ما يسمى "صفقة القرن"، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لصالح دولة الاحتلال.