السخط والألم يسيطران على كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، يشعر بالغضب والسخط الشديدين، بعد عدم فوزه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وأيضا بسبب بعض ما يكتب عنه في الصحف الإسبانية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن رونالدو أراد التقرب من زملائه السابقين، بعدما أثير عن تشكيكه في أحقية مودريتش بجائزة الأفضل في أوروبا، حيث اتصل بالكرواتي، لتهنئته.

وأضافت أن رونالدو ما زال مقتنعا بأنه كان الأحق بالجائزة، لكنه اعترف بخطأ التشكيك في زملائه السابقين، وأوضحت أن الاعتذار والمكالمة خففا بعض التوتر الذي حدث في الأيام الأخيرة بين البرتغالي ولاعبي ريال مدريد.

وتابعت "من لا يسامحهم رونالدو، هم بعض الصحفيين الإسبان، على ما يقولونه ويكتبونه، نتيجة مغادرته ريال مدريد، والأداء الذي يقدمه الفريق الأبيض، حيث إنه تضايق من بعض الانتقاد الذي تلقاه، وبالتحديد التقليل مما حققه أثناء دفاعه عن قميص ريال مدريد".

وواصلت أنه لا يفهم ذلك، ويشعر بالألم، ويؤمن بأنه لا يستحق ذلك، وكان يتوقع معاملة أخرى مختلفة عن التي تلقاها في الأيام الأخيرة.

وأردفت أنه في محادثته التي أجراها مع مودريتش، تطرق الثنائي للحديث عن لندن، المدينة التي ستستضيف يوم 24 من الشهر الجاري، حفل جوائز الأفضل.

وأشارت إلى أن البرتغالي سيتواجد في العاصمة الإنجليزية، وهذا ما يتوقعه جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، حيث يدرك أهمية حضور كريستيانو، خصوصا مع الغياب الأكيد لليو ميسي.

وأتمت بأن إدارة يوفنتوس ليست غاضبة من كريستيانو لعدم حضوره حفل اليويفا، فهي مقتنعة بأن جائزة أفضل لاعب في أوروبا، كانت لريال مدريد أكثر منهم، إذا كان فاز بها رونالدو، وأن عدم السفر هو قرار شخصي، لا يقلل من احترافية اللاعب.