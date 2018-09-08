التاريخ ينحاز لمصر.. هذه تشكيلة الفراعنة في مواجهات النيجر

يلتقي المنتخب المصري مع النيجر، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة العاشرة بالتصفيات برفقة كل من تونس وسوازيلاند والنيجر.

وخسر أحفاد الفراعنة الجولة الأولى أمام تونس بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأخير.

والتقى المنتخبان من قبل 3 مرات، حيث انتهت مباراتين لصالح الفراعنة، بينما فازت النيجر في لقاء وحيد.

المباراة الأولى

كانت أول مباراة بين المنتخبين في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2010، ضمن التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأقيمت المواجهة في نيامي، وانتهت بفوز النيجر بهدف دون رد.

وفشلت وقتها كل محاولات الفراعنة من أجل إدراك هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز النيجر.

المباراة الثانية

التقى المنتخبان مجددًا في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2011، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، ولكن خاضت مصر المواجهة بلاعبي المنتخب الأولمبي، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف نظيفة.

وكان هاني رمزي، المدرب المساعد للمنتخب المصري حاليًا، يقود المنتخب الأولمبي وقتها.

المباراة الثالثة

أقيم اللقاء الثالث بين المنتخبين في شهر فبراير/شباط 2012، حيث كان وديًا ولعب في العاصمة القطرية الدوحة على استاد ثاني بن جاسم.

وفاز منتخب مصر وقتها بهدف دون رد، أحرزه حسني عبد ربه لاعب الإسماعيلي، من ركلة جزاء.

وتوقع موقع كورة تشكيلة المنتخب المصري وهي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي وأحمد حجازي وعلي جبر وأحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد ومحمد النني ومحمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمرو وردة.

الهجوم: صلاح محسن.