مقتل مواطن في شجار عائلي بالخليل

قتل مواطن وأصيب آخر خلال شجار استخدمت فيه الاسلحة النارية في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، أن المواطن طاهر أحمد خليل شناران (25 عاما) قتل واصيب مواطن آخر، خلال شجار في يطا، وقد فتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاً في الحادث.

وقالت مصادر محلية إن إطلاق رصاص سمع في منطقة عزيز جنوب مدينة يطا، واصيب اثنان خلال ذلك توفي أحدهما.

من جانبه قال راتب الجبور منسق اللجان الشعبية والوطنية في جنوب الخليل: "إن منازل تحرق في هذه اللحظات على خلفية الشجار، وقد سمع إطلاق للرصاص بكثافة في منطقة الشجار".

وتشهد مدينة يطا توترا بعد الإعلان عن مقتل المواطن شناران، وقالت مصادر أمنية إن قيادة الاجهزة الامنية في الخليل، أرسلت الدوريات المشتركة على وجه السرعة الى يطا لحفظ النظام، خشية من توسع اعمال العنف عقب مقتل المواطن.