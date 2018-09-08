تعديل على دوام معبر الكرامة و 49 ألف تنقلوا عبر المعبر

أعلنت الشرطة، اليوم السبت، عن تعديلات في ساعات العمل على معبر الكرامة خلال الاسبوع الحالي بسبب الاعياد اليهودية .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن التعديلات ستكون حسب التالي :

يوم الاحد 9/9/2018 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا .

يوم الاثنين 10/9/2018 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء .

يوم الثلاثاء 11/9/2018 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء.

وافادت الشرطة بتنقل اكثر من 49 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 35 مطلوبا جنائيا.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (27306) أشخاص، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (21409) أشخاص، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (35) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

وأضاف البيان، ان جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ(11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (29) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.