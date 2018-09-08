بعثة الفدائي تصل قطر وتلاقي منتخبها الثلاثاء

وصلت بعثة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، اليوم السبت، الى العاصمة القطرية الدوحة، قادمة من قيرغستان، بعد أن التقى الفدائي منتخبها يوم الخميس، وانتهت المباراة بالتعادل 1/1.

ومن المقرر ان يخوض الفدائي لقاءً وديا يوم الثلاثاء في الحادي عشر من الشهر الجاري، مع المنتخب القطري في العاصمة الدوحة في اطار استعدادات الفدائي لبطولة امم اسيا بالإمارات مطلع العام المقبل.

وضمت بعثة الفدائي اللاعبين :رامي حمادة توفيق علي، وخالد عزام، ومصعب البطاط، وعبد الله جابر، وعبد اللطيف البهداري، وتامر صلاح، وشادي شعبان،و بابلو برافو، ومحمد باسم، وهلال موسى، وعبد الحميد أبو حبيب، وسامح مراعبة، عودي الدباغ، ومحمد يامن، ومحمد يوسف، وجلال يوسف.

وفيما يخص اللاعبين الناشطين في الدوريات الأجنبية فقد تم اختيار كل من جاقا حبيشة، ومحمود وادي، ومحمد صالح، واسلام البطران، ومحمود عيد، وياسر إسلامي.