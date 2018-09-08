"التجمع الإعلامي" يختتم جولة زيارات الصحفيين الحُجّاج

اختتم التجمع الإعلامي الفلسطيني، جولة الزيارات الاجتماعية للزملاء الصحفيين في قطاع غزة، الذين أدّوا مناسك الحجّ لهذا العام (2018 - 1439 هـ).

وقدّم التجمع الإعلامي برئاسة الصحفي رضوان أبو جاموس والوفد المرافق له، التهاني والمباركات لجميع الزملاء الحجّاج، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا، وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا.

وقال الصحفي أبو جاموس إن تنظيم هذه الجولة تأتي في إطار البرنامج الاجتماعي الذي ينفذه التجمع لتعزيز أواصر الأخوة والتواصل مع زملاء المهنة من الصحفيين كافة.

وثمّن الدور الكبير الذي يؤديه الصحفيون الفلسطينيون في تغطية الأحداث، وتدويل القضية الفلسطينية، من خلال تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد شعبنا، والعمل على تعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة مختلف التحديات.

وأكد على أنه وبالرغم مما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات خطيرة تهدد حياتهم وتعرضهم للخطر الشديد؛ إلّا أنهم سيستمرون في بثّ رسالتهم السامية، والانحياز للحقيقة والحق الفلسطيني بكل بسالة وعَزم.

في المقابل، أثنى الصحفيون على زيارة وفد التجمّع الإعلامي، مشيدين بالدور الذي يؤديه في خدمة الإعلاميين والصحفيين، والدفاع عن حقوقهم ومساندتهم، والعمل على تطوير قدراتهم المهنية من خلال البرنامج التدريبية التي ينفذها.





























