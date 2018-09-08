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في قضية فض اعتصام رابعة

محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما بينهم قيادات في الإخوان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:06 - 08 سبتمبر 2018
القيادي في الاخوان المسلمين محمد البلتاجي بعد الحكم عليه بالاعدام القيادي في الاخوان المسلمين محمد البلتاجي بعد الحكم عليه بالاعدام
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قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت اليوم السبت بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.

وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة، كما لقي عدداً من رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.

 

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