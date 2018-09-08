مدرسة فلسطينية تشارك في مسابقة تحدي القراءة..من هي؟

قال وزير التربية والتعليم صبري صيدم، إن مسابقة تحدي القراءة في نسختها الجديدة ستشهد منافسة قوية، ما يتطلب دعما لمدرسة العودة الأساسية في بيت لحم، المتأهلة في التحدي.

وأكد صيدم خلال زيارته مدرسة العودة في بيت لحم، اليوم السبت، أن القلم الذي يحمل الرصاص أجدى من رصاص المحتل، وبقاؤنا في أرضنا رسالة شعبنا الخالد، وزيارتنا تأتي في إطار دعمها وإسنادها، فهي تأهلت للمشاركة في تحدي القراءة العربي.

وأضاف ان فلسطين تميزت في العامين الماضيين بفوز مدرستي طلائع الأمل في المدرسة العربية الأولى، وعفاف الشريف في هذا التحدي مقابل سبعة ملايين قارئ من العالم العربي.

وثمن الدور الذي يقوم به حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم راعي مسابقة تحدي القراءة، والتي تركز على إكساب الطلبة مهارات القراءة، وتشجع الطلبة على المطالعة.

من جانبها، قالت مديرة مدرسة العودة سهى عواد إن 860 طالبة شاركن بتحدي القراءة، بخمسين كتابا فما فوق.

وأضافت ان هذا التحدي يتضمن أكثر من 15 نشاطا، أهمها تبرع طالبات المدرسة بالكتب، والتعاون مع نادي الأسير لتقديم الكتب للأسرى.