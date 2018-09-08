هيئة الحراك الوطني: انطلاق الحراك البحري السابع يوم الاثنين القادم

أعلنت هيئة الحراك الوطني الفلسطيني اليوم السبت ، عن اطلاق الحراك البحري السابع يوم الاثنين القادم في تمام الساعة الرابعة عصراً قرب اقرب نقطة من الحدود الشمالية .

وأكدت هيئة الحراك على مواصلة الفعاليات برا وبحرا حتى كسر الحصار عن قطاع غزة ، مشددة على رفض أي التفاف على مطالب شعبنا .

وحذرت هيئة الحراك من استمرار الحصار المفروض على القطاع كون ان صبر شعبنا اوشك على النفاذ، مطالبة السلطة بالتوقف عن جريمة العقوبات الجماعية.

ورفضت هيئة الحراك محاولات الإدارية الامريكية والتي كان أخرها وقف تمويل الاونروا وهي بمثابة حرب ناعمة على حقوق اللاجئين ، وتمرير لصفقة القرن.

ويشار الى ان هيئة كسر الحصار تواصل فعالياتها البحرية للضغط على الاحتلال بالتزامن مع فعاليات كسر الحصار على الحدود كل يوم جمعة.