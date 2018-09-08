استشهاد فتى متأثرا بجراح اصيب بها امس في غزة

أستشهد فتى، صباح اليوم السبت، متأثرا بجراحه التي اصيب بها من قبل الاحتلال الاسرائيلي، أثناء مشاركته في مسيرات العودة شرق رفح.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "أنَّ الشهيد هو أحمد مصباح أحمد أبو طيور 16 عاماً في مستشفى غزة الأوروبي".

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس الجمعة ارتقاء شهيد –يرتفع العدد لإثنين-واصابة 395 مواطناً مختلفة برصاص جيش الاحتلال، منها 30 إصابة بالرصاص الحي، تم تحويل 70 إصابة منها الى المستشفيات في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، ان الشاب مصطفى خفاجة (17 عاما) استشهد إثر اصابته برصاصة في الصدر شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب 395 مواطنا بجراح مختلفة، جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات الجمعة الـ 24 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتظاهر الفلسطينيون على طول السياج الفاصل بين فلسطين وقطاع غزة أمس الجمعة، في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب".

وأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في مسيرات العودة الكبرى.









