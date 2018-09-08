طوق عسكري على الضفة وغزة بدءاً من منتصف الليلة

قررت سلطات الاحتلال، فرض طوقا عسكريا على الضفة الغربية وقطاع غزة، بدءا من منتصف ليلة اليوم السبت، وحتى يوم الثلاثاء القادم، بذريعة الأعياد اليهودية.

وبحسب بيان للاحتلال، فأنه سيتم فرض الطوق بذريعة "عيد رأس السنة اليهودية" منذ منتصف ليل السبت/ الأحد (8 أيلول/ سبتمبر) وحتى منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء (11 أيلول).

ومنذ منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء (17 أيلول)، سيفرض الطوق مجددا وسيتم رفعه في منتصف ليل الأربعاء/ الخميس (19 أيلول) بذريعة ما يسمى بـ"عيد الغفران".

وسيفرض الطوق ايضا من منتصف ليل السبت/ الأحد (22 أيلول) وحتى يوم الاثنين الأول من تشرين أول/ أكتوبر، بذريعة ما يسمى بـ"عيد العرش".

وقال جيش الاحتلال في بيانه: "سيتم (خلال الأيام المذكورة) حظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية أو عن طريق معابر غزة، خلال الأيام المذكورة، بالإضافة إلى منع حملة التصاريح من دخول "اسرائيل."