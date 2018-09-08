اكثر من 100 فنان عالمي يقاطعون "الاوروفيزيون" الذي سيقام في "إسرائيل"

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية بيانا وقع عليه اكثر من 100 فنان عالمي وموسيقار ورسام من مشاهير العالم، اعلنوا فيه مقاطعة مهرجان الاغنية الاوروبية "الاوروفيزيون" بسبب اقامته تحت سلطة الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء في البيان " اننا نحتج على اقامة الحفل في اسرائيل التي تنكر حقوق الفلسطينيين وتمنع عنهم الحرية، وسنواصل ذلك حتى يتمتع الشعب الفلسطيني بالحرية والحقوق".

وفي هذا البيان أكد الفنانون ان اسرائيل تمارس القتل بالرصاص الحي ضد المتظاهرين، إذ قتلت مؤخرا بقتل 173 شهيداً.

ويعتبر بيان الغارديان من اقوى الصفعات للاحتلال الاسرائيلي، وانتصارا لـ"BDS"، لاسيما ان رئيس وزراء الاحتلال ووزرائه ووسائل الاعلام الاسرائيلية وحلفائهم الامريكيين قد بذلوا المستحيل من اجل اقامة المهرجان في عام 2019 في اسرائيل، وعلى مايبدو ان حركة المقاطعة العالمية سوف تستخدم كل ثقلها؛ لإفشال هذا المهرجان الذي ينعقد تحت سلطة الاحتلال.