الحمد الله: معدلات الأمية في فلسطين هي الأدنى في العالم

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إننا نفخر بأن معدلات الأمية في فلسطين هي الأدنى في العالم، حيث تشكل نسبة الأميين فيها للعام 2017 ما نسبته 3.3% من السكان، أكثر من نصفهم هم من كبار السن.

وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية على (الفيسبوك)، اليوم السبت، لمناسبة إحياء اليوم الدولي لمحو الأمية، "لقد أقرينا في مواجهة ذلك، برامج تعليم الكبار في كافة محافظات الوطن، وفتحنا صفوف تعليم للأميين من الراشدين وكبار السن، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، التي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي، لتعمل كلها كأدوات فاعلة لخفض معدلات الأمية، وتحقيق مبدأي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة".

وأَضاف "نحن ماضون في إعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد تقديم التعليم الجيد وتوفير فرص التعليم لكافة المراحل العمرية في صلبها، ويعتبر محو الأمية وتطوير المهارات والقدرات في بلادنا عملا مستمرا لتحقيق التنمية الفردية والمجتمعية وللتحرر من الأمية ومكافحة الفقر والبطالة، ولتعزيز هويتنا الوطنية ومجابهة مخططات اقتلاع وتهجير شعبنا".

ودعا الحمد الله دول العالم للوقوف في وجه الابتزاز والتهديد الأميركي، وبلورة عمل جماعي مكثف لضمان استدامة عمل الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، خاصةً التعليمية، حيث تخصص الوكالة نحو 54% من موازنتها لبرامج التعليم.

وأشارت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من أيلول، إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين الفلسطينيين 15 عاما فأكثر 13.9% في العام 1997 ووصل إلى 3.3% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.7% في العام 2017، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 5.0% لنفس الفترة.