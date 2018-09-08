هآرتس : ترامب يقرر وقف تمويل مستشفيات القدس المحتلة البالغة 20 مليون دولار

ذكرت صحيفة هآرتس اليوم السبت، بأن الادارة الامريكية برئاسة الرئيس الامريكي دولاند ترامب قررت تقليص الدعم المالي المقدم للمستشفيات الفلسطينية في شرق القدس ب20 مليون دولار .

وقالت هآرتس ان هذا التقليص سيؤدي الي تراجع عمل تلك المستشفيات ، ووفقا لمسؤول امريكي فمبلغ الـ20 مليون دولار التي صادق عليها الكونغرس العام الماضي لصالح مستشفيات شرق القدس لن يتم تحويلها للمستشفيات الفلسطينية بل لأهداف اخرى في الشرق الاوسط .

وأشارت الصحيفة ان القرار تم اتخاذه رغم ضغوط من قبل مجموعات مسيحية امريكية تقدم جزء من الدعم المالي لتلك المستشفيات.

وبينت هآرتس انه من المستشفيات التي سيلحق بها الضرر هي مستشفى "سينت جون" سان جون المختص في امراض العيون والذي يخدم سكان شرقي القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ومستشفي " اوغوستا فكتوريا "

ويشار الى ان التقليصات الامريكية المتكررة تهدف لفرض مزيداً من الضغط على الفلسطينيين وخاصة بعد رفض الجانب الفلسطيني لاي مفاوضات مع الإسرائيليين بوساطة أمريكية بعد إعلان الأخيرة عن القدس عاصمة لما تسمى ب"إسرائيل".