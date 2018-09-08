خامنئي: إيران وروسيا تستطيعان العمل معا لكبح جماح أمريكا

نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ايرنا) عن المرشد الايراني الأعلى سماحة السيد علي خامنئي قوله "إن إيران وروسيا تستطيعان العمل معا لكبح جماح أمريكا."

وأضاف السيد خامنئي خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "من بين القضايا التي يمكن للجانبين التعاون فيها كبح جماح أمريكا. ذلك لأن أمريكا خطر على الإنسانية وهناك إمكانية لكبحها".

ووصل بوتين إلى طهران الجمعة للمشاركة في قمة ثلاثية مع رئيسي إيران وتركيا بشأن محافظة إدلب آخر معقل كبير في أيدي المعارضة السورية المسلحة.

وكان المرشد الايراني قد قال "ان الولايات المتحدة وإسرائيل يوم الخميس تشنان حربا إعلامية لتثبيط عزيمة الإيرانيين."

وقال خامنئي لأعضاء هيئة دينية عليا بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني ”يواجه النظام الإسلامي (الإيراني) حربا اقتصادية شاملة توجهها بعناية غرفة عمليات حربية لكن هناك إلى جانب هذه الحرب حربا إعلامية ودعائية كبيرة كثيرا ما تغُفل“.