غرينبلات: حماس عقبة امام السلام في المنطقة

ادعى المبعوث الأمريكي الخاص بعملية التسوية جيسون غرينبلات، اليوم الجمعة، إن حركة حماس "عقبة أمام تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط"، داعيًا لـ"الالتفاف عليها".

وزعم غرينبلات خلال مقابلة مع موقع "شبكة أرض إسرائيل"، أن "سكان القطاع رهائن بيد حماس، ويتوجب الالتفاف على الحركة والوصول إلى المواطنين".

وبشأن "صفقة القرن"، قال المبعوث الأمريكي إنه إدارته "تبلور وثيقة تضع حجر الأساس لحل الصراع من خلال واقعية الطرح، ووضع جميع نقاط الخلاف والحلول الواضحة لها".

وأضاف "وسيتوجب على الجانبين (الاحتلال والسلطة الفلسطينية) اتخاذ القرار حول إمكانية تعايشهم مع هكذا حلول أم لا، ونحن نعتقد أننا نعرض حلًا منصفًا للجميع"، وفق زعمه.

وفيما يتعلق بإمكانية طلب الولايات المتحدة من "إسرائيل" تقديم "تنازلات جغرافية لصالح تحقيق السلام، والمشاكل الأمنية المتعلقة بذلك"، قال "غرينبلات" إن: "الإدارة الأمريكية الحالية ملتزمة بضمان أمن إسرائيل، ونعتقد أن الخطة تعبر عن ذلك بوضوح، وستشعر إسرائيل أن الخطة لا تمس أمنها، وفيها بعض النقاط التي ستلقى استحسانًا في عيون الإسرائيليين".

وشدد غرينبلات على أن الإدارة الأمريكية لا تنوي تدفيع "إسرائيل" ثمن نقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة.

وأعرب عن أمله أن يتعاون الرئيس محمود عباس مع الخطة، مضيفًا أن "العمل مع الإدارة الأمريكية يعتبر بمثابة الفرصة الأفضل أمام عباس، وأنه سيخسر كثيرًا إذا رفضها، وسيضر شعبه أكثر من الضرر الذي يتسبب به لهم اليوم"، على حد تعبيره.