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طقس فلسطين: أجواء غائمة جزئياُ ولطيفة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:06 - 08 سبتمبر 2018
طقس فلسطين طقس فلسطين
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق  خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً لطيفاً في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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