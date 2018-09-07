بفعل عمليات جني أرباح: بيتكوين تفقد 12.6% من قيمتها

سجّلت العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين"، تراجُعًا بنسبة 12.6 بالمائة في تعاملات مساء أمس الخميس، مقارنة مع أعلى مستوى مسجل في تداولات الأربعاء الماضي.

واستندت الأناضول على مؤشر العملات الافتراضية، مُشيرة إلى هبوط بيتكوين إلى 6442 دولارا للوحدة الواحدة، نزولا من 7353 دولار في تعاملات، يوم الأربعاء.

وجاء هبوط البيتكوين، بعد عمليات بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع في قيمتها دام نحو 10 أيام، فوق حاجز 7200 دولار أميركي.

وبقيت العملة الافتراضية بعيدة عن أعلى مستوياتها المسجلة نهاية 2017، البالغة حينها، 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة.

وكانت البنوك المركزية حول العالم، بما فيها بنوك مركزية عربية، قد حذرت من التعامل بالعملات الافتراضية، لما لها من مخاطر على أموال المستثمرين فيها.

يُذكر أن العملات الافتراضية، وأبرزها بيتكوين، لا تملك رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.