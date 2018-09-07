اغلاق نقطتين لبيع المحروقات المهربة في الرام

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والامن الوقائي وبدعم ومساندة الاجهزة الأمنية في بلدة الرام نقطتين عشوائيتين لبيع المحروقات، وضبطا 4500 لتر سولار مهرب ومغشوش وصادروا ماكنة للتعبئة.

وأكدت الضابطة الجمركية في بيان لها فجر اليوم الجمعة، أنه بتعليمات وتوجيهات قيادة الأجهزة المختصة وبمراقبة متواصلة وحثيثة لنقاط البيع العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة بدعم الامن الوطني والمخابرات والارتباط العسكري والخدمات الطبية، من ضبط الكمية المذكورة والمعدات، والتحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت إلى أن الحملات والمهمات متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة بالمركبات والآليات، حيث أن عملية الخلط والغش تتم بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.