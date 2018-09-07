برهوم: رسالة الجماهير اليوم هي "الشعب لا يمثله إلا من يحميه"

أكد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، أن مشاركة الجماهير الحاشدة في فعالية جمعة "مستمرون رغم أنفك يا ترمب" واشتباكها مع قوات الاحتلال على طول حدود قطاع غزة الشرقية تحمل رسالة واضحة للجميع.

وقال برهوم في تصريح مقتضب مساء اليوم الجمعة، إن مشاركة الجماهير تحمل رسالة تأكيد أن الشعب لا يمثله إلا من يحميه.

وأضاف أن الرسالة حملت أيضاً صوت الشعب أن من يحمل السلاح والبندقية ويضحى من أجله هو من يمثله، وليس من يحاصره ويتعاون مع الاحتلال، ويوقع اتفاقات تصفية حقوقه وثوابته.

يشار إلى أن شهيد وأكثر من 100 إصابة هي حصيلة الجمعة الرابعة والعشرين ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار السلمية على طول حدود قطاع غزة.