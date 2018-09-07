النجار: المشاركة في مسيرات اليوم تعزز خيار المواجهة مع الاحتلال

أكد القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إبراهيم النجار، أن المشاركة الحاشدة في فعاليات "جمعة عائدون رغم أنفك يا ترامب" تمثل استفتاء جماهيريا متجددا على حيوية شعبنا، وتعزيزا لخيار المواجهة والاشتباك مع المحتل الإسرائيلي.

وقال النجار خلال مشاركته على رأس وفد من قيادة الحركة، في محافظة خان يونس، بفعاليات مخيم العودة، عصر اليوم الجمعة :" شعبنا يواصل عطاءه وحيويته المتجددة بهذا الحشد الكبير واللافت".

وأضاف "من هنا يتجدد الفعل الميداني، والذي نؤكد من خلاله تمسكنا بعناويننا الوطنية، التي يحاول أعداؤنا إسقاطها تباعا وصولا لتصفية قضيتنا".

ونوه القيادي النجار إلى أن صوت الجماهير سيعلو أكثر فأكثر، ولن يسكته أي قوة، فقوة الحق التي نمتلكها تكسبنا عزما وإرادة على مواصلة مسيرتنا.

ولفت إلى أن جماهير شعبنا ومن خلفه قواه الحية، ستسقط مخططات ترامب وصفقته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وبحسب النجار فإننا "قريبون جدا من تحقيق كامل أهداف هذه المسيرات الشعبية، لاسيما كسر الحصار عن قطاع غزة".