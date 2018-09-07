الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة في فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا"

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة أبناء شعبنا للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "المقاومة خيارنا"، ردًا على خداع العالم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد انتهاء مسيرة اليوم التي حملت عنوان "عائدون رغم أنفك يا ترامب"، التي شارك فيها الآلاف من أبناء شعبنا في مناطق الحدود الخمسة، المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

و أوضحت الهيئة في بيان لها أن ادارة ترامب اضحت شريكا للاحتلال في العدوان و العداء لشعبنا , بل صارت بديلا عنه في التحايل على حقوق شعبنا الفلسطيني، وقد تجلى ذلك بوضوح في اعتبار القدس عاصمة للكيان.

و أدان البيان قيام ترامب بالاعتداء على ملف اللاجئين وحقهم في العودة للديار و الاعتداء على المؤسسات الدولية كمجلس حقوق الانسان - ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين كي تصبح اداة سياسية بيد ترامب، و إيقاف المساعدات الاغاثية عن شعبنا المشرد كوسيلة ضغط علينا لإفقارنا وتجويعنا لنقبل بحلول تصفية القضية الفلسطينية وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن.

و أثنت الهيئة على قرار دولة البارجواي بالتراجع عن نقل سفارتها للقدس وتمسكها باعتبار القدس عاصمة الشعب الفلسطيني.

و حملت الهيئة الوطنية ادارة ترامب المسئولية عن أي تداعيات في المنطقة بسبب قراراته الطائشة بحق شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية وننبه الشعب و المجتمع الامريكي الذي يخرج بمسيرات ضد سياساته من خطورة القرارات والسياسات الامريكية بحق الشعب الفلسطيني والمنطقة عموما وندعو الى تراجع ادارة ترامب عن قراراتها حماية للولايات المتحدة ومصالحها.

و دعت الهيئة جماهير شعبنا الى الاحتشاد على شاطئ بحر شمال غزة للمشاركة واسناد فعالية المسيرة البحرية السابعة التي ستنطلق يوم الاثنين 9-9-2018 الساعة 4عصرا كسرا للحصار الظالم المفروض على شعبنا الفلسطيني مناشدين الامم المتحدة والجهات الدولية الخاصة بحقوق الانسان العمل للإفراج عن القبطانين المعتقلين بسجون الاحتلال وهما القبطان / سهيل العامودي والقبطان خالد الهسي .

و أكدت الهيئة الوطنية على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية بأدواتها السلمية حتى تحقيق الاهداف التي انطلقت من أجلها بل وزيادة الابداعات في ميادين العودة الخمسة .

و أعلنت وزارة الصحة استشهاد المواطن بلال مصطفى خفاجة 17 عاماً برصاصة في الصدر شرق رفح، وأصيب قرابة 94 مواطناً بالرصاص الحي إضافة لعشرات الاصابات بالاختناق.

يشار إلى أن طائرات الاستطلاع استهدفت اليوم مطلقي البالونات الحارقة مرتين شرقي غزة وجباليا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الجدير ذكره، أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ اندلاع مسيرات العودة وصل 172 مواطنا وأصيب 19139 بجراح مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في 30/مارس الماضي.