إصابة 12 مواطناً برصاص الاحتلال في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب"

أصيب 12 مواطناً برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، خلال مشاركتهم في جمعة "عائدون رغم أنفك يا ترامب".

وأفاد مراسلنا، أن آلاف المواطنين توجهوا عقب صلاة العصر إلى مخيمات العودة الخمسة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأشعلوا الإطارات المطاطية والبالونات الحارقة والطائرات الورقية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وتمكن متظاهرون من حرق برج إرسال للاحتلال شرق رفح.

وأضاف، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أدى لإصابة عدد منهم، وتم نقلهم للمشافي لتلقي العلاج.

بدروها أكدت وزارة الصحة أن 12 مواطناً أصيبوا خلال المواجهات حتى الساعة 5:30 مساءً

يشار إلى أن طائرات الاستطلاع استهدفت اليوم مطلقي البالونات الحارقة مرتين شرقي غزة وجباليا، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

الجدير ذكره، أن عدد الشهداء الذين سقطوا منذ اندلاع مسيرات العودة وصل 172 مواطنا وأصيب 19139 بجراح مختلقة منذ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية شرق قطاع غزة في 30/مارس الماضي.