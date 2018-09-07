طائرة استطلاع تستهدف تجمعاً للمواطن وجنود الاحتلال يطلقون الرصاص شرق غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعاً للمواطنين شرق مدينة غزة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار تجاه المتظاهرين بشكل عشوائي، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الشبان المتظاهرين شرق مدينة غزة بصاروخ، سقط على مقربة منهم، ولم يصب أحد بأذى، فيما يطلق جنود الاحتلال النار بشكل عشوائي في المنطقة الحدودية.

وأوضح، أن مئات الشبان يتواجدون في مخيمات العودة استعداداً للمشاركة في جمعة "عائدون رغم أنف ترامب"، والتي يتوقع مشاركة حاشدة فيها في ظل تراجع فرص التهدئة وكسر الحصار عن قطاع غزة.