القيادي الحرازين يدعو لأوسع مشاركة في "جمعة عائدون رغم أنفك يا ترامب"

دعا عضو الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين، جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في فعاليات "جمعة عائدون رغم أنفك يا ترامب" في جميع مخيمات العودة.

وبين الحرازين في تصريح له اليوم الجمعة، أن الزخم الجماهيري في هذا اليوم يمثل ردا قويا ومتواصلا على ترامب وسياسته الرعناء، لافتا إلى أن رد شعبنا يمثل رأس حربة في المواجهة التي تستهدف مقدسات الأمة وكرامتها.

ونوه إلى أن شعبنا ومن خلفه جماهير الأمة وأحرارها لن يمرروا المؤامرة التي تحاك لإكساب المحتل الإسرائيلي شرعية ولتصفية القضية الفلسطينية من خلال الإجهاز على عناوينها ورموزها الوطنية.

وشدد القيادي الحرازين على أن يقظة جماهير شعبنا وقوى المقاومة، ستفشل المؤامرات والدسائس، وستعيد لقضيتنا الوطنية ولأمتنا كرامتها وعزتها.