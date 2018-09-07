خذ حذرك.. 135 ألف بكتيريا في قطعة نقود واحدة

بالرغم من أن الأوعية البلاستيكية الموجودة في أماكن التفتيش الأمني بالمطارات أقذر من مقعد الحمام -كما يقول خبراء انتشار الأوبئة- لكن يبدو أن هناك أشياء أخرى لا تقل قذارة في بيئتك اليومية تحتاج إلى العناية للمحافظة على نظافتها. وهذه بعض الأشياء اليومية التي قد ترغب في التفكير فيها بعناية أكثر.

النقود الورقية

فكما يمكن أن تحرق جيبك وتثقبه، فإن النقود الورقية قد تمرضك. فقد وجد مفوض شؤون الصحة بمدينة نيويورك الأميركية 135 ألفا من البكتيريا من مجرد غسل ورقة نقدية واحدة. ويقول العلماء إن أوراق النقد البوليمر الجديدة في بريطانيا أنظف ثلاث مرات، لكن بطاقة ائتمانك قد تكون الخيار الأنظف.

اغسل قماشة تنظيف الصحون

إذ يؤكد كريس سميث استشاري الفيروسات بجامعة كامبردج ضرورة غلي قماشة الصحون في قدر لأنه عند تفحصها ستجد أنها مبللة بالماء ومليئة بجزيئات الطعام وأي شيء تم مسحه بها.

كن ذكيا بتعاملك مع الهواتف الذكية الأخرى

فكلنا تعرضنا لمثل هذه المواقف أثناء تنزهاتنا عندما تفرغ بطارية هاتفك أو ينفذ رصيدك. لذا يجب أن تفكر مليا قبل استخدام هاتف صديقك. وعندما يسخن هاتفك تجد عشرات آلاف البكتيريا هذه البيئة ملائمة. وإذا كان لا بد أن تقترض هاتفا وتجري اتصالا فاستخدم سماعات أذن مزودة بميكروفون.

افتح الأبواب العامة بقدمك

فمن أكبر مصادر القلق المليئة بالميكروبات: أبواب الحمامات العامة التي تفتح إلى الداخل، لذا إذا كنت لا ترغب في لمس مقبض الباب فيمكنك اختيار طريقة أخرى ولو أن تستخدم قدمك للدخول، والأهم عند الخروج أن تكون قد غسلت يديك.

نظف حامل فرشة الأسنان

فإذا كنت تهتم بنظافة فمك فهذا شيء جيد، ولكن إذا كنت تستخدم حامل فرشة أسنان لم تغسله أبدا فإن تفريش الأسنان قد لا يجدي نفعا. فقد وجدت دراسة دولية أجريت عام 2011 أن 27% من حوامل فرش الأسنان مرتع لبكتيريا الكوليفورم التي يمكن أن تسبب السالمونيلا والبكتيريا القولونية.