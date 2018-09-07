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أطلقوا بالونات حارقة

طائرة استطلاع تستهدف مجموعة من شبان شمال غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:17 - 07 سبتمبر 2018
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استهدفت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة، مجموعة من الشبان بصاروخ واحدٍ على الأقل شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن طائرات الاحتلال استهدفت الشبان اثناء استعدادهم للمشاركة في مسيرة العودة وكسر الحصار التي ستنطلق بعد عصر اليوم تحت عنوان "عائدون رغم أنف ترامب".

فيما نقل مراسلنا عن شهود عيان وقوع عدد من الإصابات الطفيفة وتم علاجها ميدانياً.

ويُشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل أسبوعي للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم المحتلة وكسر الحصار عن القطاع، مستخدمين أنواع مختلفة من الوسائل للدفاع عن أنفسهم من القناص الإسرائيلي.

 

 

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