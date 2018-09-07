جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:
الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.59 شيكل
الدينار الاردني مقابل الشيكل الإسرائيلي 5.05 شيكل
اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي 4.17 شيكل
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