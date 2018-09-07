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أسعار العملات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:28 - 07 سبتمبر 2018
اسعار العملات اسعار العملات
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جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:

الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي 3.59 شيكل

الدينار الاردني مقابل الشيكل الإسرائيلي 5.05 شيكل

اليورو الأوروبي مقابل الشيكل الإسرائيلي 4.17 شيكل

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